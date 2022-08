O tempo em Curitiba segue instável nesta quarta-feira (10), com chuvas persistentes e baixas temperaturas. Perto das 14h, Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros registravam 8ºC na capital. Por causa da umidade ocasionada pelo céu encoberto, a sensação térmica é mais baixa. No Litoral do Paraná, além da chuva, ventos fortes provocam ondas grandes e deixam o mar agitado. Os ventos são provocados por um ciclone extratropical.

Na quinta-feira (11), o frio continua em Curitiba, mas a chuva deve dar uma trégua. Segundo o Simepar, a previsão é de sol, com temperaturas variando entre 7º C e 15º C. O tempo abre porque a frente fria que atua por aqui se afasta para alto mar, em direção São Paulo.

+ Leia mais: Vídeo: Ciclone em Matinhos agita o mar, causa ondas grandes e assusta moradores

Vale ressaltar que o acumulado de chuva do mês de agosto, na capital, já era de 53 mm até a terça-feira (09). O Simepar informou que ainda não concluiu as medições das precipitações acumuladas no mês em todo o Paraná.

Também nesta quarta-feira, chove bastante em diversas regiões do Estado. Além do Leste, incluem-se na lista o Centro-Sul e as áreas de fronteira com Santa Catarina. No estado vizinho, destacam-se os estragos provocados pela ventania que também ocorre por lá.

Vídeos e fotos que chegam via WhatsApp a todo momento mostram o rastro de destruição deixado pelos ventos fortes que castigam especialmente os municípios litorâneos. Em Porto Belo (SC), um grande outdoor caiu sobre a rodovia e quase provocou uma tragédia.