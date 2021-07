O frio intenso com baixa temperatura e geada no começo desta sexta-feira (30) congelou as asas de dois aviões da empresa aérea Azul no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Os voos tiveram que ser cancelados e acabou provocando filas no saguão e atrasos aos passageiros.

+Viu essa? Zero grau e geada no litoral do Paraná e -7ºC no interior. Veja as menores temperaturas

A situação não foi inédita, pois na quinta-feira (29) o voo AD 4730 voaria para Porto Alegre teve que ser cancelado, assim como o voo de retorno (AD 4024), que sairia da capital gaúcha para o Afonso Pena.

+Veja ainda! Variante Delta da covid-19 pode ser tão contagiosa quanto a catapora, diz agência dos EUA

Nesta sexta, um dos voos decolaria às 6h05 com destino ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e outro partiria às 7h para Porto Alegre (RS). Com os cancelamentos, vários passageiros sofreram atrasos e reclamaram que a companhia não teria prestado informações necessárias. A Azul afirmou que os passageiros prejudicados foram reacomodados em outros voos da empresa.

O Procon de São José dos Pinhais acompanhou o caso.

+ Viu essa? Povo não perdoa! Onda de friozão em Curitiba gera enxurrada de memes!