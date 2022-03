Lembra do frio? A baixa temperatura faz parte da memória do curitibano e essa semana promete ser de friozinho e uso das roupas mais quentes. Existe a previsão de mínima de 11°graus para a quinta-feira (31).

+Viu essa? Ferry boat e balsa colidem e deixam passageiros em pânico no litoral do PR

De acordo com o Simepar, o início da semana começa sem mudanças significativas nas condições do tempo. Chuvas isoladas são previstas entre os setores norte e leste do estado, principalmente em regiões de divisa com São Paulo. Entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias, a nebulosidade segue presente devido aos ventos que sopram do oceano, mas o sol aparece, contribuindo para a elevação das temperaturas.

Para esta segunda-feira (28), Curitiba deve ter pouca intensidade de chuva, que pode aparecer apenas no fim da tarde. A máxima para segunda não deve ultrapassar 26°graus.

Já para a semana, uma frente fria é esperada para os próximos dias na região da capital. Na quarta-feira (30), a máxima não ultrapassa dos 18°graus. Na quinta, a tendência é termos o dia mais frio até o momento de 2022, com a mínima apontando para 11°graus. A temperatura começa a subir somente na próxima semana.

+Viu essa? Will Smith dá tapa em Chris Rock em momento tenso da cerimônia do Oscar; Assista!

Já no litoral do Paraná, a semana vai ser mais chuvosa comparada com Curitiba. Para esta segunda, previsão de chuva com uma intensidade moderada de 13,1 mm. Durante a semana, o friozinho deve passar pelas praias com a mínima de 14°graus.

No interior, o sol ganha a briga com o frio. Para Foz do Iguaçu, na região oeste, a máxima pode chegar a 30°graus na terça-feira (29). Boa semana!