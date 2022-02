Quem quiser comprar hortifrútis de qualidade e a bom preço pode procurar um dos nove endereços do programa Nossa Feira, promovido pela Prefeitura de Curitiba. Nesta terça-feira (22), além do Cajuru, os feirantes estarão na Vila São Pedro, no Xaxim – o ponto de venda mais novo da ação e que terá frutas e verduras a partir de R$ 2,79 por quilo, das 9h às 15h.

O valor cobrado está R$ 0,10 abaixo do máximo estabelecido pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), responsável pela ação, e é inferior aos preços de mercado. Por esse valor, será possível escolher e comprar cerca de 40 itens.

Preço baixo e comodidade

Entre eles estão abacate, abacaxi, abóbora (de pescoço, menina e moranga), abobrinha (verde e branca), aipim, banana (caturra, da terra e prata), batata doce roxa, batata inglesa, berinjela, beterraba, cebola (branca e roxa), goiaba, laranja (lima e pera), limão taiti, maracujá, maçã, mamão (papaia e formosa), melancia, melão amarelo, pepino, pimentão, tomate, pera, batata asterix, caqui e inhame.

Pagando um pouco mais, dá para levar para casa uva rosada, coco seco, coco verde, morango, milho verde, alho gengibre, tomate cereja, couve-flor, couve-manteiga, brócolis, repolho, alface (crespa e americana), escarola, coentro, rúcula, agrião, cebolinha e manjericão.

O Nossa Feira Vila São Pedro é um dos pontos de mais fácil acesso para quem mora ou passa pela Regional Boqueirão. Agora, ao invés de estar sob barracas, ele ocupa uma loja ao lado do Armazém da Família. “É mais conforto para os feirantes e consumidores, principalmente durante os dias mais quentes verão”, observa o administrador Regional do Boqueirão, Ricardo Dias.

Serviço

Terça-feira no Nossa Feira

São Pedro: Rua Hermenegildo Bonat, 408, das 9h às 17h

Cajuru: Entre as ruas Eduardo Engelhardt e Deputado Acyr José, das 15h às 21h

Veja todos os endereços, datas e horários do Nossa Feira