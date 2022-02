Moradores de cinco bairros de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, encararam, neste domingo (20), uma espécie de fuligem branca em cima de veículos, telhados e postes. A resposta para isso, porém, ainda é um mistério, pois a prefeitura coletou o material e a análise será feita pelo Instituto Água e Terra (IAT).

+Leia mais! Bombeiros e cães saem do Paraná pra ajudar em Petrópolis, mas são esquecidos em aeroporto

O mistério quanto à origem e como essa fuligem apareceu no munícipio deixou os moradores “encucados”, pois não teve um motivo para tamanha sujeira que se alastrou pelas ruas dos bairros Costeira, Cachoeira, Centro, Iguaçu e Tindiquera. Além disso, um forte cheiro semelhante ao de enxofre chegou junto com a fuligem. Nas redes, muitos moradores da cidades se manifestaram com preocupação por causa do fenômeno. “É tóxico?”, questionavam.

+Viu essa? Família de Curitiba revela esquivas pra escapar de supostos golpes no Mercadão de São Paulo. “Acham que você é pato”

Que fuligem é essa em Araucária?

De acordo com a prefeitura, o material foi recolhido das ruas e encaminhado ao IAT que fará a análise química. Relatórios das estações de ar foram solicitados também. A prefeitura reforça que a fuligem pode ter sido emitida por empresas da cidade ou mesmo de localidades próximas. Caso se descubra o culpado, a empresa pode ser punida com sanções pelo IAT, órgão responsável pelo licenciamento das empresas e monitoramento.

+Leia mais! “Sua afirmação é asneira”, diz Greca a internauta sobre nova ponte em Curitiba