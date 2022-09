A fumaça que se tornou visível na região Oeste do Paraná, desde a quarta-feira (7), tem origem nas queimadas na Amazônia e também atinge o estado de São Paulo e a Bolívia. No início da semana, havia rastro de fumaça em Rondônia, Acre, Roraima, Mato Grosso e Pará, além do Amazonas.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), só no Pará, região da Amazônia, as queimadas superaram a marca de setembro de 2021. Desde o dia 1.º de janeiro até agora, satélites registraram 20.614 pontos de fogo na floresta neste ano. O período também registrou o pior agosto de queimadas nos últimos 12 anos.

+Entenda! Céu alaranjado em Curitiba é bonito na foto, mas é efeito da poluição

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região Oeste do estado é o local onde concentra a “nuvem” de fumaça, carregada pelos ventos. “Na verdade, são partículas de carbono inertes que se movimentam com a ação dos ventos. A direção desses ventos é que está favorecendo a movimentação em direção ao Oeste”, explica o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Ainda conforme essa tendência, essa fumaça das queimadas não deve atingir Curitiba. “É mais difícil que isso ocorra neste momento”, aponta Mendes.

Leia a nota técnica do Simepar

“O Simepar esclarece que a fumaça visualizada, principalmente na região Oeste do Paraná, é originária de queimadas e incêndios florestais que ocorrem tanto na Amazônia como em partes da Região Centro-Oeste do Brasil e que chegam ao estado devido à atual configuração dos ventos na América do Sul. O trajeto da fumaça e da fuligem gerada naquelas áreas é claramente observado através de informações geradas pelo satélite meteorológico GOES16, o qual monitora, a cada 10 minutos, toda essa área do continente sul-americano. A altura média desse material suspenso na atmosfera é da ordem de 3 a 20 km altura e os efeitos que a fumaça causa podem ser identificados no nascer e no pôr do Sol, deixando-o mais avermelhado assim como o céu mais esbranquiçado durante o dia”.

Frente fria

A previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (9) aponta calor, porém a aproximação de uma frente fria deve trazer mudanças para os próximos dias. Sábado (10) a capital já deve ter chuva considerável e a máxima já fica em 20ºC. no domingo a temperatura fica entre 9ºC e 13ºC, com chance de mais chuva.

A semana segue nesta linha: temperaturas mais amenas e chuva.

+Viu essa? Vai ter horário de verão em 2022?

“Uma nova frente fria atuando a partir do Rio Grande Do Sul, com áreas de chuva. Para sábado e domingo o tempo muda na metade sul do Paraná. Curitiba e região metropolitana ficam mais encobertos, inclusive no início da semana”, finalizou Mendes.