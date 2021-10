O alarme de incêndio da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) soou nesta terça-feira (19), às 10 horas, durante a sessão plenária. O sinal e também a fumaça do lado de fora pode ter assustado quem passava perto da Câmara, mas a “cena” toda fazia parte de um simulado de preparação para emergências. O treinamento é alusivo à Semana Nacional de Redução de Desastres, realizado pela Comissão Permanente de Proteção da Atividade Funcional (Copraf), em parceria com a Defesa Civil da capital.

Além do Palácio Rio Branco, o simulado contou com a participação de vereadores e de servidores de gabinetes e de setores dos anexos I e II. Segundo o diretor de Segurança da Casa, Reginaldo Carvalho, que integra a equipe de brigadistas da instituição, todos deixaram os prédios em 3 minutos e 30 segundos. Em poucos minutos, viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram para o atendimento ao incêndio simulado. O treinamento também contou com a participação da Guarda Municipal e a simulação de resgate a uma vítima.

O diretor, que também faz parte da Copraf, relata que o próximo passo é a avaliação crítica do simulado, “do que tivemos de erros e de acertos”. “A principal ação prevista é a elaboração e a divulgação do Plano de Emergência da Câmara Municipal de Curitiba. A ideia é que saia até o final de novembro”, adianta Carvalho.

Segundo o presidente do Legislativo, Tico Kuzma (Pros), o simulado inédito foi realizado com dois objetivos. “O primeiro é prevenir e treinar para acidentes que possam porventura acontecer. Assim nossos brigadistas, vereadores, vereadoras e servidores saberão como proceder em uma situação real, como encontrar as melhores rotas de fuga. O segundo ponto é, como órgão público, divulgar a importância da prevenção, de conhecer a legislação, para se evitar riscos reais”, explica.

O major Murilo Nascimento, da Defesa Civil do Estado do Paraná, lembrou de outras iniciativas para a prevenção e a mitigação de desastres, como o Programa Conhecer e Prevenir, desenvolvido junto à rede de educação. Para quem quiser saber mais sobre as ações a serem realizadas na Semana Nacional de Redução de Desastres, a programação completa está disponível no link https://bit.ly/3pmcW6D .

