Funcionários do Banco do Brasil fazem uma paralisação nacional nesta sexta-feira (29) e agências na Grande Curitiba estão fechadas para o atendimento ao público. O ato se estende até às 23h59 desta sexta.

A paralisação foi aprovada em assembleia online pelos bancários do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, Financiários e Empresas do Ramo Financeiro de Curitiba e região na última segunda-feira (25).

+ Leia mais: Em ação rápida, PRF prende suspeitos do assalto ousado a joalheria de Curitiba

O protesto dos funcionários do banco é contra a reestruturação anunciada em 11 de janeiro pela direção do Banco do Brasil. Entre as mudanças previstas estão o fechamento de 112 agências, demissão de 5 mil trabalhadores, descomissionamento de funções e extinção do cargo de caixa.

A paralisação foi aprovada em todo o Brasil e a orientação dos sindicatos foi de que os trabalhadores cruzassem os braços, seja em agências ou em home office.

O plano apresentado pelo Banco do Brasil prevê economia de R$ 2,7 bilhões até 2025 e quase custou o cargo do presidente da instituição, André Brandão. O presidente Jair Bolsonaro não gostou do plano, que pode ser revisto.