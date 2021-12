Felizmente, os casos de internação por covid-19 diminuíram muito com o avanço da

vacinação, mas o impacto psicológico causado nos profissionais da saúde no Brasil ainda estão presentes. Para aliviar a tensão e celebrar o comprometimento de todos, os colaboradores do Hospital do Rocio escreveram coletivamente uma música, que posteriormente virou um clipe, sobre superação e amor à profissão, aos colegas e pacientes.

Quem teve a ideia foi a capelã do hospital, Érika Checan, que é formada em Musicoterapia. Ela conta que, para aliviar um a tensão dos funcionários, foram realizados encontros com música e reflexão dentro do Rocio. “Foi ali, ao ver os profissionais emocionados, que sentimos a necessidade de expressar nossos sentimentos”, conta.

Para isso, decidiu-se fazer uma música com a participação dos colaboradores, cujas frases e palavras foram incorporadas na letra dessa canção lançada durante as comemorações de 7 anos da nova estrutura do Hospital do Rocio. “Queríamos criar uma identidade sonora para esse período que não fosse o de choro diante da nossa finitude da vida, mas uma oração comunitária sobre esperança e amor ao próximo”, explica Erika.

O estilo escolhido foi o samba, uma sugestão dada por Jorgito, um dos músicos e produtores da canção, por representar um sentimento de alegria e superação. Além disso, foi uma referência a um dos diretores da instituição, Alexandre Mariath, que é um dos organizadores desse projeto e percussionista .“O samba faz parte da identidade do nosso país e possui essa capacidade de expressar muitas emoções, dentre eles a felicidade, principalmente após tanta tristeza”, esclarece Alexandre.

Profissionais de quase todas as áreas participaram da gravação do clipe, feito nas

dependências do hospital, que mostraram que além de ótimos profissionais, também têm samba no pé. “Durante a gravação do clipe conseguimos motivar e despertar mais uma vez a alegria de nossos colaboradores da saúde, bem como reforçar os nossos valores institucionais”, afirma o diretor de Recursos Humanos.

O clipe da música escrita de forma colaborativa pelos colaboradores do Hospital do Rocio pode ser conferida no player abaixo