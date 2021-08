A Fundação Casas Bahia se uniu com a Junior Achievement RJ — uma ONG de empreendedorismo para jovens — para criar o projeto “Mulheres Empreendedoras“.

Com 12 horas de duração, o curso tem a proposta de compartilhar conteúdos sobre autoconhecimento, ferramentas para estruturação de negócios, orçamento, comunicação e vendas, técnicas de filmagem, por meio da metodologia ativa, que consiste em aulas online e via plataforma e atividades que fomentam o desenvolvimento das habilidades abordadas nas aulas de forma prática.

O curso é completamente gratuito e acontece 100% online, via Google Meet e na plataforma da Junior Achievement. O público-alvo são mulheres cis ou trans, de qualquer idade, da região Sul, e que desejam criar, estruturar ou aprimorar seu próprio negócio.

Ao todo são 100 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto, por meio >>> deste link <<<

As aulas começam no dia 23 de agosto, com uma aula magna de apresentação do programa para as inscritas com a participação de Maria Clara Wasserman, como mediadora, Natália Menezes, Gerente Executiva da Fundação Casas Bahia, Fabiana Ivo, Diretora Operacional e Coordenadora Pedagógica da A BANCA /ANIP – Articuladora de Negócios de Impacto das Periferias, e Marina Bonfim, participante da 2ª turma Programa Mulheres Empreendedoras – Edição Norte/Nordeste e empreendedora da Oyá – Doces e Delícias.

As aulas acontecem por meio de mentorias de profissionais que atuam na Via e participam da ação de forma voluntária. Além disso, algumas aulas acontecem diretamente na plataforma de educação da Junior Achievement e a aluna pode acessar e concluir quando quiser, dentro do prazo estipulado para o término do curso – e ganhar um certificado.

Durante o projeto, as participantes são estimuladas a estruturar ou a criarem seus próprios negócios e toda a parte estratégica. Ao final, as participantes são estimuladas a criarem um vídeo pitch de apresentação dos seus negócios e as seis destaques serão reconhecidas.