As quartas-feiras serão os dias dos vestibulandos na Casa da Leitura Paulo Leminski, na CIC. Em dois horários, às 10h e 15h, um livro exigido pelo concurso da Universidade Federal do Paraná (UFPR) será lido e discutido com os mediadores de leitura da Fundação Cultural de Curitiba.

As rodas de leitura compartilhadas de literatura do vestibular são abertas à população e não é necessário agendamento, nem a leitura prévia do livro. A entrada é grátis e qualquer pessoa pode participar.

Durante oito semanas, de 3 de agosto a 19 de outubro, o mediador formado em Letras Leandro Toporowicz vai acompanhar a leitura dos principais trechos de cada livro. Nos encontros também serão acrescentadas informações para facilitar o entendimento, como o contexto histórico do Brasil e da literatura na época em que foram escritos e os significados de palavras pouco utilizadas atualmente.

Estudar para entrar na universidade é um período difícil que exige disciplina e foco, mas em grupo esse momento pode ficar prazeroso. “A ideia é criar conexões possíveis que talvez não acontecessem se a leitura fosse apenas individual. Também queremos criar uma compreensão geral sobre o assunto“, explicou o mediador.

Livros

Todos os livros para o vestibular 2022/2023 da Universidade Federal do Paraná estão disponíveis para locação gratuita nas 16 Casas da Leitura da Fundação Cultural. Caso a demanda aumente, uma lista de espera será formada.

Também é possível acessar os três livros no aplicativo do Curitiba Lê, para leitura na tela do celular ou do tablet. Basta baixar o aplicativo Curitiba App (Apple Stores ou Google Play) e fazer um cadastro. Em seguida, clicar no ícone Curitiba Lê e fazer uma busca pelos livros: Últimos Cantos, de Gonçalves Dias; Casa de Pensão, de Aluísio de Azevedo; O Uraguai, de Basílio da Gama;

Serviço: Roda de Leitura do Vestibulando

Data: quartas-feiras, às 10h e 15h

Local: Casa da Leitura Paulo Leminski (Rua Agenor Pierri, 32 – CIC)

Programação

3/8 – Últimos Cantos, de Gonçalves Dias

17/8 – Nove Noites, de Bernardo Carvalho

31/8 – O Livro das Semelhanças, de Ana Martins Marques

14/9 – Sagarana, de Guimarães Rosa

21/9 – O Uraguai, de Basílio da Gama

28/9 – Casa de Pensão, de Aluísio de Azevedo

5/10 – Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto

19/10 – Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus