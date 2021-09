Morreu no último sábado (26), aos 87 anos, Maria Pankratz, uma das fundadoras do grupo da rede de supermercados Jacomar. A causa da morte não foi divulgada pela família e amigos.

Em nota, o grupo Jacomar lamentou o ocorrido e valorizou a história de uma mulher guerreira, que desde pequena trabalhou para ajudar no sustento da família.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da Sra. Maria Pankratz, mulher muito amada por todos que a conheceram, esposa de Jacob Pankratz Filho, mãe de oito filhos e fundadora do Grupo Jacomar. Com uma fé inabalável e uma dedicação constante no cuidado de todos ao seu redor, ela agora descansa em Deus, deixando seu marido, 8 filhos, noras e genros, netos e bisnetos. É certo que sempre será amada e especial na vida de toda a família Jacomar. Sentiremos saudades”, diz a nota divulgada nas redes sociais do grupo.

História vencedora

Dona Maria, como era mais conhecida, nasceu no dia 7 de setembro de 1934, Casou-se com Jacob Pankratz Filho em 12 de abril de 1958, união que durou 63 anos. ” A vida foi muito desafiadora para ela, pois além de educar os filhos e cuidar da casa, ela sempre foi um apoio incondicional para o marido que batalhava para sustentar a família. Como dizem seus filhos, “ela foi um pilar essencial para o desenvolvimento e crescimento da Rede Jacomar”. Não há dúvidas de que a Dona Maria era muito amada pela sua família”, reforçou em nota.

