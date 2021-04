O Simepar entrou na brincadeira do 1°de abril, famoso por ser o dia mentira. No entanto, a publicação que dava a entender que um Furacão estaria atingindo o litoral do Brasil nesta quinta-feira e alguns estados da região Norte causou preocupação na população. O Instituto teve que relatar posteriormente que se tratava apenas de uma gozação, mas a desculpa não foi totalmente aceita pelo público.

O post mais atual no Twitter do Simepar informa que, de vez em quando, o Instituto de Meteorologia do Paraná costuma fazer postagens descontraídas, e que a polêmica postagem foi retirada do ar. “Gente, o nosso último post causou preocupação em algumas pessoas e por isso apagamos. Quem nos acompanha sabe que eventualmente fazemos postagens descontraídas para se aproximar de vocês e dar mais alcance para as nossas informações. Pedimos desculpas pelo transtorno”, diz o post.

O post deletado, que tinha a brincadeira do 1º de abril, dizia o seguinte: “Alerta! Um furacão está ganhando força na costa do Brasil. O sistema deve atingir o do litoral até o oeste do país. Os estados do norte serão atingidos também. As autoridades recomendam que todos fiquem em casa até a passagem do sistema que foi batizado de Feriadão. #1DeAbril”, dizia a postagem, deletada certo tempo depois.

Com a antiga publicação no ar, várias pessoas e mesmo veículos de comunicação entraram em contato com o Simepar. Ao relatar que se tratava de uma “pegadinha”, as críticas contra a postagem aumentaram nos internautas. “Esse tipo de desinformação não é compatível com a finalidade do serviço que vocês prestam ou deveriam prestar” ou mesmo escreveram que não é legal brincar com uma informação tão séria.

Mas tem pessoas que curtiram a ideia e aprovaram a brincadeira. “Achei legal a brincadeira, desde que descobri o Simepar, sempre foi minha fonte principal de atualização diária do nosso clima no Paraná. A credibilidade e empenho de vcs é super importante para nos deixar ligado no clima. Grande abraço” escreveu um jovem.

Quanto a previsão, o Simepar informou que é de tempo estável em todo o estado durante o feriadão e que chuva, só de chocolate mesmo.