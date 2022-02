Os ladrões não estão perdoando nada. Na madrugada de segunda-feira (07), seis itens da Paróquia Santo Antônio, na Colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foram furtados por marginais. Além disso, os ladrões ainda danificaram objetos e deixaram um rastro de bagunça por onde andaram.

Foram furtadas duas câmeras HD da marca Sony, uma panela que acende carvão (estilo narguilé) e três castiçais que ficam sobre o altar. Segundo informações, o alarme da igreja tocou e acabou assustando os ladrões que estavam separando outros itens em uma sacola preta.

De acordo com o padre José Carlos Ferreira da Silva, responsável pela Paróquia, o sentimento é de frustração e revolta. “São três sensações que a gente acaba ficando ao perceber esse vandalismo. No primeiro momento é o impacto de ver isso, um pouco anestesiado; depois vem o sentimento de revolta e depois a gente acaba aceitando, infelizmente. Não foi culpa nossa e foi um desrespeito com as imagens sagradas”, disse o padre à Tribuna.

Fique atento e denuncie!

A paróquia alertou a comunidade para o risco destes itens estarem sendo vendidos na região por preços duvidosos. Caso presencie uma situação dessas denuncie para a Polícia Civil, que está investigando o caso.

Ainda não há tem informação de quantas pessoas participaram do furto a Paróquia Santo Antônio, na Colônia Rio Grande. Caso alguém tenha informação dos objetos, entre em contato com a Delegacia de São José dos Pinhais, no telefone (41) 3299-1500.

Invasão e desrespeito

No último sábado (05) um protesto em Curitiba deu o que falar. A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi invadida por manifestantes que faziam um protesto na região contra as mortes violentas de Moïse Mugenyi e Durval Teófilo Filho, em âmbito nacional. No momento havia uma missa que precisou ser interrompida por conta da manifestação dentro do local religioso, o que configura crime. O vereador Renato Freitas (PT), que liderava o movimento, pode até perder o mandato por conta da invasão.

