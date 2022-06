A primeira placa preta padrão Mercosul foi estampada em veículo de coleção em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (1°). Um Volkswagen/Fusca, ano 1965, recebeu a estampagem da placa pelo diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), Adriano Furtado, durante uma cerimônia promovida pelo Sindicato das Empresas Estampadoras de Placas Automotivas do Paraná (Seepa/PR).

Para o dono do veículo, Antônio Carlos Domanski Junior, o retorno da placa preta foi uma conquista. “Pra mim foi uma honra ter sido um dos primeiros a ter a placa instalada. Estava ansioso por este momento”, revelou Junior.

LEIA TAMBÉM:

>> Rede de atacarejos inaugura primeira loja em Curitiba; veja qual e onde será!

>> Quadrilha que aplicava golpe do empréstimo em aposentados é presa na região de Curitiba

Adriano Furtado explicou que a placa preta no modelo Mercosul acabou perdendo um pouco do encanto e o segmento não se sentiu acolhido com as normas. “Nós entendíamos que era possível mudar a placa preta. Sugerimos uma placa destinada ao uso no território nacional, a qual pudemos regulamentar pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Este exemplo é para mostrar que tudo é possível com diálogo”, explicou.

Além disso, o encontro teve como objetivo apresentar o sindicato aos empresários do setor, bem como suas propostas, projetos e ações já em desenvolvimento. “O segmento dos estampadores de placa merece atenção. Eles fazem uma parte muito importante de segurança, que é a identificação dos veículos. Então o Detran e vocês precisam trabalhar juntos e em equilíbrio”, disse Furtado.

Placa preta para veículos antigos originais

A placa preta retorna com detalhes requisitados por colecionadores de veículos antigos e a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA). O novo modelo foi definido por meio de uma consulta pública. O texto prevê a utilização restrita em território nacional para carros que mantenham 80% de sua originalidade.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice Pantanal Muda se arrepende de pedido que fez a Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”