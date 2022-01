Uma família moradora de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, está pedindo ajuda para recuperar um brinquedo que foi recolhido pela Polícia Militar de Santa Catarina, na cidade de Itapoá, no norte do Litoral do estado vizinho. O objeto é um carro infantil, réplica de um fusca conversível que usa motor de verdade e que pode atingir 45 km/h. Um guincho foi utilizado no sábado (1°) para levar o miniveículo ao pátio da PM e deixou a dona do brinquedo, uma menina de 7 anos, desesperada.

Simone Franca, a mãe da criança, divulgou nas redes sociais as imagens do passeio em que três pessoas estão no fusquinha. O pai e mais duas meninas pequenas aparecem dando volta em uma rua de Itapoá. (veja no vídeo abaixo). Na sequência, o miniveículo aparece no guincho.

“A Polícia Militar apreendeu o brinquedo da minha filha. Ela está desesperada e nós, com o coração na mão, sem saber o que fazer. O brinquedo tem nota, só não tem licenciamento. Não sabemos como prosseguir para a retirada”, escreveu Simone na publicação.

PM teria orientado antes da apreensão

De acordo com o site G1, a PM catarinense informou que já teria orientado a família paranaense sobre a proibição de utilizar a réplica nas ruas por não oferecer condições de segurança, não possuir documentação necessária e por ter um condutor não habilitado. A polícia também informou que o pai da menina vai responder criminalmente por entregar o veículo a condutor não habilitado e menor de idade.

Ao G1, a família contesta ter recebido a orientação policial e que pai da menina foi multado e teve a habilitação suspensa. Além disso, pretende acionar um advogado para recuperar o brinquedo.

Vale reforçar que esse tipo de carrinho infantil é considerado brinquedo, e assim não possui regulamentação no Código Brasileiro de Trânsito. Seu uso é restrito à áreas de lazer.

