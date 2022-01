Para marcar a inauguração da UPX Sports, complexo esportivo localizado dentro do campus Ecoville da Universidade Positivo (UP), a UP Experience vai realizar, no próximo dia 12 de março, o Futebol Solidário, partida amistosa que terá e campo ídolos de Athletico e Coritiba, além de profissionais da imprensa esportiva paranaense e, também, da comunidade local.

Entre os ex-jogadores confirmados estão alguns dos campeões brasileiros em 2001 pelo Athletico Paranaense, entre eles Cocito, Nem e Alex Mineiro. Pelo Coritiba, entram em campo alguns ex-atletas que fizeram história no clube, como Edson Bastos, Ademir Alcântara, Jetson e Castorzinho. No banco de reservas, o multicampeão Claudio Marques participa como técnico do time Coxa Branca.

O objetivo da ação é incentivar a campanha de doação de leite para o Jardim Gabineto, comunidade de baixa renda de Curitiba, próxima à instituição de ensino. As arrecadações serão doadas ao Centro Municipal de Educação Infantil Maria Amélia, que atende, gratuitamente e em período integral, cerca de 100 crianças da região em situação de vulnerabilidade social.

As caixas de leite estão sendo recebidas na sede da UPX Sports (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) e o CMEI Maria Amélia receberá as doações e encaminhará às famílias das crianças atendidas e também para a comunidade local, servindo como posto de coleta das doações.

O evento

Além do Atletiba, o evento também contará com sorteios, atividades recreativas, food trucks, fotos e interações com ex-jogadores e também com atuais, assim como uma partida entre as crianças beneficiadas pela campanha e escolinhas de futebol dos times parceiros.

O doador do maior número de litros de leite pode jogar em um dos times e fazer parte da foto oficial com seus ídolos. A comunidade poderá doar durante a campanha ou no dia do evento, na recepção da UPX Sports. Outra forma de participar é comprando a camiseta de torcida, que vai dar direito a um lugar na arquibancada. Os valores das camisetas (nos tamanhos infantil e adulto) variam entre R$30 e R$50, de acordo com a data de aquisição e o tamanho.

SERVIÇO

O quê? Futebol Solidário

Quando? 12 de março de 2022

Onde? Universidade Positivo – campus Ecoville (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Mais informações: sports@up.edu.br ou WhatsApp (41) 9 9284-4881

