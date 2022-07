“Como Produzir Futuro Agora – ESG e Produção de Natureza como Oportunidade de Negócio”, evento empresarial gratuito e online que será transmitido pelo Zoom, na próxima semana, trará para o debate o tema da gestão sustentável de empresas de diversas áreas de atuação no Brasil. A programação é destinada a empresários e gestores e reunirá cases de empresas que colocaram a conservação da natureza como estratégia para alcance de resultados positivos para os negócios e a sociedade.

Os debates tratarão de de inovação, vantagens competitivas e estratégias de fortalecimento dos negócios a partir de soluções baseadas na valorização do patrimônio natural.

O evento é promovido pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), entidade que atua há quase 40 anos em defesa do patrimônio natural e da conservação da Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil, com o apoio da Social Ideias, agência de envolvimento e advocacy e da Impactability Hub e Consultoria.

Entre os gestores de empresas que farão os painéis de discussão estão representantes da Itaipu Binacional, Grupo Positivo, Coca-Cola FEMSA Brasil, JTI (Japan Tobacco International), C-Pack, Ekôa Park, Reservas Votorantim e Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Como participar

As inscrições podem ser feitas no site do evento. No dia 26 de julho, a programação dos debates será 9h às 10h30. No dia 27, das 14h às 15h30. Já no dia 28, o evento ocorre das 18h às 19h30.

Clóvis Borges, diretor-executivo da SPVS, reforça que dar visibilidade e valorizar iniciativas corporativas de sucesso no campo da conservação do patrimônio natural é o melhor caminho para a conquista de novas adesões a essas práticas. “Existe um amplo campo de atuação em aberto para parcerias institucionais entre empresas e os atores que já atuam em ações relevantes de conservação. Nada mais adequado do que auxiliar aqueles gestores que percebem uma oportunidade de agregar valor a seus negócios a partir do exemplo dos que já efetuam atividades nessa área”, pontua.

Desde 1984, a SPVS realiza ações voltadas à proteção do patrimônio natural no sul do país. Segundo a empresa, hoje ela é considerada uma das mais representativas organizações especializadas no tema da conservação da biodiversidade no Brasil com foco no bioma Mata Atlântica, e suas atividades apresentam grande afinidade com a inovação e busca de atendimento a prioridades no campo da conservação.