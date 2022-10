O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta sexta-feira (07) sete mandados de busca e apreensão em Guaratuba, no Litoral, no âmbito da Operação Fish, que apura possíveis crimes praticados por policiais militares. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar e executados em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba vai ganhar três novos binários ainda em 2022; saiba em que bairros e ruas

>> Novo mega outlet na RMC faz mutirão com 1,5 mil vagas para diversos cargos

Com o cumprimento das ordens judiciais, o Núcleo de Curitiba do Gaeco dá prosseguimento às apurações iniciadas na primeira fase da operação – deflagrada em agosto deste ano. Naquela ocasião, foram localizadas quantias em dinheiro, drogas, armas e munições ilegais em uma sala ocupada exclusivamente pela Rotam (Ronda Ostensiva Tática Metropolitana) e em um veículo estacionado no pátio da Companhia em Guaratuba. Pelos fatos, foram presos e denunciados dois policiais militares. São apuradas possíveis práticas de abuso de autoridade, fraude processual, peculato e porte ilegal de armas e drogas.

A partir dos mandados cumpridos nesta sexta-feira, em residências localizadas em Guaratuba, foram apreendidos aparelhos de telefone celular e equipamentos eletrônicos (notebooks, tablets, pendrives e Hds) que serão analisados no curso das investigações.