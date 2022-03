O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpre seis mandados de busca e apreensão na capital e em várias cidades da Região Metropolitana nesta quinta-feira (03). A ação chamada de Operação Holandês, é voltada para desarticular uma organização criminosa armada responsável por furtos e arrombamentos de bancos e lojas no Paraná e em Santa Catarina, com uso de explosivos e maçaricos.

A investigação teve início em abril de 2019, após uma tentativa de furto a uma agência bancária em Carambeí, cidade fundada por imigrantes holandeses na região dos Campos Gerais do Paraná. Apesar de terem arrombado o cofre do banco na época, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro e deixaram pistas que levaram à identificação dos agentes da Polícia Militar envolvidos.

Um dos ex-policiais investigados já possui condenação pela prática de outros crimes graves e por esse motivo foi excluído da corporação. O outro policial envolvido nos crimes foi apontado como responsável por dar cobertura para o arrombamento em Carambeí.

Investigados na região metropolitana

Expedidas pelo Juízo da Vara Criminal de Castro, as ordens judiciais foram cumpridas em residências de alguns dos investigados em Curitiba, Campo Largo e São José dos Pinhais. O Ministério Público busca reunir mais provas, relacionadas a outros membros da organização e a outros crimes cometidos pelo grupo.