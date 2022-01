O galho de uma árvore tombou em Curitiba na altura do número 780 da Avenida Marechal Deodoro, no Centro da cidade. Um caminhão que estava embaixo foi atingido e o trânsito ficou complicado no local. A avenida chegou a ficar bloqueada pela parte da árvore que despencou. Por sorte, ninguém foi atingido.

O trecho da avenida que está bloqueado pela árvore fica na esquina com a Rua Conselheiro Laurindo, uma região com movimento intenso de pessoas e de veículos.

Segundo a prefeitura de Curitiba, agentes da Setran orientam o trânsito no local.

