Uma situação inusitada registrada em uma pizzaria em Curitiba deu o que falar nas redes sociais. Um gambá simplesmente despencou do teto do estabelecimento e caiu em cima de uma apetitosa pizza sabor portuguesa. O resultado? O vídeo viralizou e o simpático gambá ganhou o Brasil.

Como se não bastasse ter caído dos céus, o gambá não perdeu tempo e começou a degustar a iguaria italiana assim que “pousou” na bandeja. A presença do bichinho causou alvoroço no estabelecimento e rendeu uma enxurrada de comentários no perfil de Pedro Beloni, no TikTok. A cena no mínimo inusitada ocorreu durante a comemoração de um aniversário.

Alguns dos comentários chamaram a atenção! “Márcia, não me convidaram ? Eu mesmo me convido ainda levo a pizza de graça”, disse uma seguidora. “Não dá nem pra ficar nervoso. olha a carinha dele 🥰”, cravou outro seguidor. “O melhor é o gambá super preocupado. ‘cai no lugar certo obrigada Deus por essa refeição’ 😂😂😂😂😂😂😂”, disse outra seguidora na rede social.

Veja o vídeo abaixo!