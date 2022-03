A chamada “gangue da bicicleta” atacou o bairro Água Verde, em Curitiba, nesta tarde de terça-feira (29). Um homem de bike assaltou uma loja na Rua Guilherme Pugsley e assustou a funcionária, que repassou o dinheiro do caixa sem reagir. Câmeras de segurança gravaram toda a ação.

“Não tem o que fazer, a gente só entrega tudo e fim. Aqui no bairro tem acontecido direto. No final do ano já aconteceu, roubaram um carro no estacionamento da loja. Temos segurança privada, câmeras, mas os marginais estão por aí”, revelou a funcionária.

Como mostra as imagens das câmeras, o suspeito deixou a bicicleta em frente da loja, pediu por um objeto e, ao chegar ao caixa, sacou a arma que estava dentro da mochila. A funcionária então entregou o dinheiro que havia na loja e o homem foi embora rapidamente.

A Polícia Militar foi acionada para a confecção do Boletim de Ocorrência. As imagens das câmeras de segurança foram repassadas a polícia, para que o suspeito seja identificado.