Cinco homens e uma mulher foram presos por guardas municipais de Curitiba na noite do último sábado (15), por suspeita de roubo de celulares em um ônibus no bairro Pinheirinho.

A equipe do grupo de Policiamento de Proximidade Ostensiva (PPO) da corporação foi acionada via rádio às 23h para atender ao assalto no transporte coletivo, localizado no cruzamento da Alameda Sagrado Coração com a Izaac Ferreira da Cruz.

Ao chegar no local, os guardas foram informados pelos passageiros que cinco aparelhos celulares haviam sido roubados pelos suspeitos, que chegaram a ameaçar as vítimas com facas. Depois de coletar a descrição física dos envolvidos, a equipe saiu em busca dos suspeitos, que foram encontrados na Avenida Winston Churchill.

Os guardas fizeram a abordagem, e após revistar os suspeitos encontraram dois dos aparelhos roubados. Foi dada voz de prisão, e cinco integrantes do grupo foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis. A outra pessoa suspeita possuía um mandado de prisão em aberto, e por isso foi enviada para a Delegacia de Vigilância e Capturas.