O ex-atacante do Coritiba Bill passou no fim da tarde de quinta-feira (16) por um enorme susto. Um motociclista que faria parte da gangue do Rolex tentou assaltar a esposa do jogador que estava ao seu lado em um automóvel BMW. Um policial civil de folga presenciou o momento e efetuou três disparos contra o homem na Avenida Comendador Franco, em Curitiba. O assaltante foi encaminhado a um hospital Cajuru com possíveis lesões de coluna.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o ladrão emparelhou a moto do lado do carona, onde estava a esposa de Bill, que estava como condutor do veículo. O ladrão teria mostrado uma arma e exigido o relógio.

Rapidamente para evitar o assalto, o agente efetuou disparos, atingindo a região do tórax. A moto utilizada pelo homem ferido estava com a placa desfigurada com uma fita isolante.

A Gangue do Rolex já agiu diversas vezes em Curitiba. Em 2019, um vídeo chamou atenção quando outro homem, armado e numa moto, roubou um motorista de Rolex. Assista aqui e relembre o caso.

