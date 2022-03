Corrente do bem

Quando a corrente do bem começa, ela não para mais. Uma boa ação, em forma de contribuição a uma rifa de uma Brasília Amarela 1972, culminou um ato de puro altruísmo no último sábado. O ganhador do automóvel decidiu devolver o prêmio para que o organizador do sorteio, o analista de sistemas José Eduardo Fernandes, pudesse usá-la para arrecadar mais recursos para manter o filho e a ONG Anjo Felipe, que leva o nome da criança e ajuda outras que também precisam.

Desde 2017 acompanhamos a saga do José Eduardo na missão de dar mais qualidade de vida do filho Felipe. O menino, que hoje é quase um rapaz, tem paralisia cerebral e precisa de acompanhamento diuturno para viver com um pouco mais de conforto dentro da sua condição.

No sábado, como faz periodicamente, José Eduardo realizou o sorteio ao vivo, numa transmissão via redes sociais. O processo de sorteio é sempre muito transparente, com os participantes sendo informados de todos os passos da rifa. Após sortear o vencedor, José Eduardo ligou para o felizardo para dar a notícia.

Após receber a notícia, o empresário Luciano José Botini disse: “Vou te contar a maior. Eu comprei pra te ajudar. Me comovi com a historia sua e seu filho e achei muito dez. E queria que você rifasse o carro de volta. Tenho certeza. Eu e minha esposa nos comovemos e eu comprei todos os números que faltaram só pra ajudar vocês, que são batalhadores. Você é um exemplo de pessoa. Quero que você consiga fazer mais um dinheiro para ajudar vocês”.

A notícia pegou José Eduardo de surpresa. “Me senti presenteado não pelo carro em si, mas pelo gesto dele. Por ele considerar a nossa história a nossa jornada como inspiração”, disse à Tribuna.

Rifas ativas

O trabalho da ONG Anjo Felipe e o projeto Rifas do Bem segue ativo e você também pode ajudar. Atualmente com 72% dos números vendidos, a rifa de uma Ford Rural 1970 é a que mais atrai interessados. A clássica caminhoneta está linda e quem participar deste sorteio também concorre, no segundo prêmio, a R$ 3 mil.

>>> Acesse este link para comprar o seu bilhete

Para quem gosta de motos, uma clássica Honda XL 1984 é a bola da vez. A moto, de 125cc, tá impecável. Veja mais fotos clicando no link a seguir.

>>> Clique aqui para comprar um bilhete da rifa da Honda XL 84

É apaixonado por Fusca? Então não perca a chance de concorrer a um “Saia e Blusa” azul lindo, ano 1976, por apenas R$ 38 o bilhete. Esta jóia está disponível também para quem quer tentar a sorte.

>>> Acesse este link para comprar um bilhete para a rifa do Fusca 1976

Pra fechar, os apaixonados por futebol, em especial pelo Athletico Paranaense, tem a chance de concorrer a uma camisa autografada por todo o time campeão da Copa Sul-Americana. A “peita” foi usada pelo Camacho e tem bilhetes custando apenas R$ 3. São só 100 números.

>>> Concorra a uma camisa do Athletico campeão da Copa Sul-Americana autografada