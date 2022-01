Moradores de um edifício do bairro Cabral, em Curitiba, estão com uma grande dor de cabeça após o temporal que atingiu Curitiba e região na noite desta quarta-feira (05). Mais de 30 carros foram atingidos pelo alagamento e podem não estar funcionando perfeitamente por causa das chuvas. Curitiba superou os 74 milímetros de precipitação, o que deixou várias áreas alagadas entre outros problemas. Veja aqui o balanço mais recente da chuva em Curitiba.

No condomínio Torre di Ravello, no Cabral, a água passou da altura da roda dos carros estacionados em uma das garagens do prédio. A sujeira tomou conta com muita lama, pedaços de galhos, lixo e entulhos. O local tem seguro e a empresa já foi acionada.

Segundo um dos moradores, a confiança era de que pelo menos o carro voltasse a ligar, já que o motor não tinha sito atingido, O problema, porém, é que a grande maioria dos carros acabaram sendo invadidos pela água, ou seja, tapeçaria e partes internas foram atingidas pela sujeira. Os poços dos elevadores do condomínio ficaram completamente alagados e não estavam funcionando mais.

“Meu carro estava infelizmente no primeiro subnível e completamente encharcado. Pelo menos estava funcionando. Recebi a informação agora de manhã e quando desci vi que estava com um pouco mais de água do que eu tinha imaginado”, disse a moradora Tuane, em um papo com a Tribuna.

Chuvarada em Curitiba

Segundo a prefeitura de Curitiba, a chuva acumulada chegou aos 80,2 mm de chuva em um período de 24 horas. Foram cinco situações com risco de desabamento ou desmoronamento na cidade. A prefeitura também registrou um acidente de trânsito no bairro Parolin e 21 solicitações para retirada de árvores e galhos grandes caídos.

