O governo federal considera a possibilidade de criar um vale-gás para cerca de 14,6 milhões de beneficiários do Bolsa Família, mas isso em 2022. As informações são do jornal O Globo.

+Leia mais! Como pagar o licenciamento do veículo no Paraná? Entenda! É a vez das placas final 6, 7 e 8!

A ideia tem ganhado força dentro do Planalto após a disparada nos preços do gás e a preocupação é de que o reajuste afete a popularidade do presidente próximo do período eleitoral. Em bairros de Curitiba, por exemplo, um botijão de 13 kg chega a custar R$ 90 dependendo do bairro.

Outra possibilidade avaliada pelo governo seria a distribuição direta do botijão de gás para famílias de baixa renda. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante evento em Boa Vista (RR), que o preço do gás cairia pela metade com aprovação da venda direta e se os impostos forem zerados. Lembrando que quando estava em campanha para a presidência, Jair Bolsonaro prometia o gás a R$ 35, ou seja, menos da metade do que realmente está custando atualmente.

+Leia mais! Loja da Xiomi em Curitiba: veja produtos inusitados!

Também nesta semana, a Câmara aprovou um projeto que cria o auxílio Gás Social para subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. A proposta será enviada ao Senado.

Web Stories