Uma pesquisa feita pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revela quais são os preços praticados do botijão de gás de cozinha em Curitiba. Dos 32 distribuidores pesquisados, o preço do gás de cozinha variou de R$ 89,90 a R$ 107,00. O levantamento foi realizado em vários bairros da cidade, entre os dias 10 e 16 de outubro.

Foram nos bairros Boa Vista e Ahú que o gás de cozinha foi encontrado com o valor mais caro da pesquisa. Em quatro revendedoras da região, o botijão é vendido a R$ 107,00. O preço continua na faixa dos R$ 107 a R$ 105 também nos bairros São Lourenço e Barreirinha. Leitores da Tribuna, no entanto, já sinalizaram que botijões estão custando R$ 110 para retirada nas Mercês.

Já no Uberaba, no Auto Posto Via do Trabalhador, que fica na Rodovia BR-277, 4.100, o botijão teve o valor de venda mais baixo de todos os locais da pesquisa, R$ 89,90. Na região dos bairros Atuba, Cajuru, Taboão e Abranches, o gás de cozinha apresentou preço médio de R$ 95.

Confira os preços do gás de cozinha praticados nas revendedoras pesquisadas:

Distribuidora Endereço Bairro Preço Auto Posto Via Trabalhador Ltda Rodovia Br 277, 4100 Uberaba 89,90 Aidargas Comercio de Gas Ltda Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2200 Atuba 92,00 Jefferson Andre Olianczuk Peres 04776940981 Rua Arcésio Correia Lima, 301 Loja 01 Atuba 94,00 Carneiro Campos – Comercio de Gas Ltda Me Rua Tunisia, 630 Cajuru 94,99 Seixas Comercio de Gas Ltda Rua Maria de Lourdes Mickosz, 07 Casa Taboao 95,00 Ribeiro & Prado Comercio de Gas Ltda Rua Rene Descartes, 429 Abranches 95,00 Jesiel Alves de Faria Eireli Rua Mateus Leme, 5784 Abranches 95,00 Arnoldo Batista Bitencourt Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, 53 Atuba 95,00 Distribuidora de Bebidas Bacacheri Ltda – Me Estrada Guilherme Weigert, 1105 Santa Cândida 96,00 Leperbon Comércio e Distribuidora de Gás Ltda. Estrada Guilherme Weigert, 959

Santa Candida 96,50 Riocwb Comercio de Gas e Bebidas Ltda Rua Padre Joao Wislinski, 549

Santa Candida 97,00 Maia Comercio de Agua e Gas Ltda Rua Doutor Satilas do Amaral Camargo, 550 Tingui 97,00 Gas Pereira Curitiba Ltda Avenida Maringa, 3016 Emiliano Perneta 97,00 Comercio de Gas e Agua Rocio Ltda – Me Rua Theodoro Makiolka, 1592 Santa Candida 98,00 Gimenes Comercio de Gas e Agua Ltda Rua Professora Julia A di Lenna, 719 Santa Candida

98,90 Posto Rodovia dos Minerios Ltda Rua Jose Bajerski, 44 Santa Candida

98,90 Luis Carlos da Cruz Gas Ltda – Me Rua Vicente Spisla, 94 Abranches 99,00 Antonio Braiz Ramos Avenida Paraná, 4665

Santa Candida 99,00 Kouke Comércio de Bebidas Ltda Me Rua Vitório Debiazio, 41

Barreirinha 99,00 Everton Cardoso da Cruz Rua Sebastiao Marcos Luiz, 2050 Cajuru 99,00 Ln Distribuidora de Gas Ltda – Me Rua Jose Bajerski, 1831

Abranches 99,90 Posto de Combustiveis El Charif Ltda Rodovia Br-277 Curitiba-paranagua, 793 Cajuru 99,90 Mariane Oliveira dos Santos 02953461914 Avenida Anita Garibaldi, 4891 Barreirinha 100,00 Carmen dos Santos Boeno Com de Gase Agua – Me Av Anita Garibaldi, 4674 Barreirinha 102,00 Essencial Comercio de Agua Mineral Ltda Rua Holanda, 1737 Boa Vista 105,00 M. A. dos Santos Comercio de Gas e Bebidas – Me. Rua Fernando de Noronha, 1271 Comercio 01 Santa Candida 105,00 Ppp Comercio de Gas e Bebidas Ltda Me Rua Professor Nilo Brandão, 463 São Lourenço 105,00 Auto Posto Abaete Ltda Rua Fernando de Noronha, 1324 Santa Candida 105,00 Aidargas Comercio de Gas Ltda Rua Lodovico Geronasso, 824 Boa Vista 107,00 Valdir Martines Rua Vereador Washington Mansur, 913 Ahu 107,00 Santos e Azevedo Comercio de Gas e Agua Ltda Rua Carlota Straube de Araujo, 1413 Boa Vista 107,00 Morelogás Distribuidora de Gás Ltda – Epp Rua Vicente Geronasso, 647 Boa Vista 107,00 Fonte: Sistema de Levantamento de Preços / ANP

