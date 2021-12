A mais recente pesquisa semanal de preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizada entre os dias 5 e 11 de dezembro, mostra que Curitiba tem a gasolina mais barata do estado. O menor preço de revenda da gasolina comum encontrada pela ANP na capital foi de R$ 6,079 o litro. O preço médio do combustível em Curitiba, segundo a pesquisa da agência, é de R$ 6,209 e o preço máximo encontrado é de R$ 6,399.

Na outra ponta da tabela, o preço mais alto por um litro de gasolina comum no Paraná foi registrado em Londrina. Por lá, o levantamento da ANP encontrou o combustível sendo vendido a R$ 7,50 o litro. Mesmo com muita pesquisa, os motoristas não devem encontrar a gasolina comum a menos de R$ 6,42, menor valor encontrado pelo levantamento de preços na cidade.

A situação se repete no levantamento de preços do etanol, vendido em Curitiba pelo menor preço por litro do estado, R$ 4,799. Londrina é a única cidade presente na pesquisa da ANP onde o preço do combustível passa – e muito – a casa dos seis reais. O litro do etanol foi encontrado por lá custando até R$ 6,89.

Preço da gasolina em Curitiba

