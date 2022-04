O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR) e o Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) fazem um trabalho conjunto de inspeção aos postos de combustíveis de Curitiba e região. Os órgãos receberam denúncias de que os preços de combustíveis estariam abusivos tanto na capital paranaense quanto na região metropolitana.

LEIA TAMBÉM:

>> 10 dicas para economizar gasolina e aliviar o bolso

>> “Prédio que gira” de Curitiba vai a leilão novamente nesta quarta, com outros imóveis de luxo

>> Vereador de Colombo propõe criação de moto-táxis para ‘aliviar o abacaxi’ do transporte coletivo

“Nós observamos que os preços em Curitiba estão significativamente maiores do que os aplicados no interior”, aponta a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano. Ela também explica que, além da apuração dos motivos que levam a essa diferença de valores, “o Procon e o Ministério Público podem aplicar sanções previstas na Constituição, se for constatado que há abusos”.

De acordo com os dados apresentados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina em Curitiba está R$ 7,364 por litro, e do etanol, R$ 5,657. Cascavel, município que vem logo depois no ranking, vende a gasolina por R$ 7,266 e o etanol por R$ 5,16 em média. A diferença é ainda maior para Guarapuava, onde o litro de gasolina gira em torno de R$ 6,77 e do etanol, R$ 5,039.

A faixa de preços dos postos se repete na Região Metropolitana de Curitiba, o que pode indicar características de cartel. Um acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar o mercado é considerado crime.

É a segunda inspeção do Procon nos postos de Curitiba em um mês

Em março, o Procon-PR recebeu denúncias de que os postos de combustíveis da capital teriam reajustado valores antes mesmo do anúncio oficial da Petrobras sobre a alta do barril de petróleo.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e lojas de Conveniência do Paraná (Paranapetro), as distribuidoras também anteciparam esse reajuste nas vendas de combustível aos postos.

Por fim, o Procon do Paraná notificou aproximadamente 10 distribuidoras e 80 postos de combustíveis em Curitiba.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão O espetáculo de Margô é censurado Pantanal Jove questiona Tadeu sobre Filó e José Leôncio Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana

BBB 22: Jogo da Discórdia de segunda (18) termina com os brothers suspeitando de eliminação extra BBB 22: Quem saiu, é o novo líder e quem está no 15º paredão? BBB 22: O que aconteceu na festa Tik Tok desta quarta (13)? BBB 22: Quem foi a 13ª pessoa eliminada? BBB 22: O que aconteceu no jogo da discórdia desta segunda (11)? BBB 22: Quem está no 14º paredão? Veja mais Stories