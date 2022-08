O sábado (20) amanheceu gelado no Paraná e Curitiba registrou temperatura mínima de 3,9º C. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), várias cidades paranaenses tiveram geada nesta manhã. Alguns municípios, inclusive, registraram as temperaturas mais baixas do ano. O motivo do frio é a presença de uma massa de ar polar sobre o estado.

LEIA TAMBÉM – Frio de Curitiba superou índices de cidades mais frias do mundo; veja as mínimas

E nem o Litoral escapou da friaca. Antonina, com 6,9º C, e Guaratuba, com 7,5º C, estão entre as cidades que tiveram as menores temperaturas do ano. No Sul do estado, a cidade de São Mateus do Sul chegou a registrar -2,9º C neste sábado. Houve temperaturas negativas também em Palmas (-1,5ºC), Inácio Martins (-0,6ºC) e Pinhão (-0,2ºC).

VIU ESSA? Ratinho Junior terá o maior tempo de propaganda no rádio e TV, quase o dobro dos adversários

Na região Norte, Londrina também está entre as cidades do Paraná que tiveram a menor temperatura do ano, com 4,3º C. A última mais baixa tinha sido de 5,5º C, em maio. Dia mais frio do ano também em Cerro Azul (1,9º C) e Apucarana (3,9º C).

LEIA AINDA – Tentaram dar um golpe na Claudia Silvano, do Procon-PR. Ela dá o alerta!!

Ainda segundo o Simepar, o Centro-Sul e o Sudeste concentraram as baixas temperaturas. “O destaque deste sábado é para o forte resfriamento em praticamente todos os setores do estado, com valores negativos principalmente nas regiões Centro-Sul também no Sudeste paranaense. Outro destaque, por conta do dia mais frio do ano em algumas cidades do Norte Pioneiro e também da região litorânea”, aponta o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Domingo em Curitiba

Conforme o Simepar, Curitiba ainda deve ter frio neste domingo (21), com a previsão de garoa. E o tempo mais fechado vem acompanhado de temperaturas baixas. A mínima prevista para a capital é de 7º C, com máxima de 14º C.

A nebulosidade também deve predominar no Litoral, com chance de garoa. A variação térmica por lá deve ficar entre 9º C e 16º C.