Curitiba não registrou o dia mais frio do ano na manhã desta quinta-feira (30), mas houve registros de geada em vários pontos da cidade. Segundo o Simepar, os termômetros da capital indicaram a mínima de 5,9°C – a temperatura mais baixa ocorreu no dia 13 de junho, quando a temperatura bateu 2,6°C.

Ainda de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, essa geada deve-se a entrada de uma massa de ar frio que resultou no amanhecer gelado em todo o Paraná. Em Palmas, na região Sul do estado, a mínima foi de 0,3°C; e em General Carneiro, na divisa com Santa Catarina, negativou com sensação térmica de – 2°C.

Gramados e regiões mais abertas amanheceram com fina camada de geada em Curitiba. Foto: Tribuna do Paraná.

Para o restante do dia em Curitiba e região, ao longo da manhã e tarde o sol predomina, contribuindo para elevação das temperaturas e diminuição dos índices de umidade relativa, que ficam mais baixos no interior paranaense. Nas praias temperaturas não variam muito durante o dia. A máxima para a capital não deve ultrapassar os 21°C.

E a sexta?

Já na sexta-feira (01), a massa de ar mais estável continua predominando sobre o Paraná, mas perde força. No decorrer do dia, o sol predomina e favorece a elevação das temperaturas. No litoral, a nebulosidade fica mais presente, em função da circulação dos ventos oceânicos.

