As baixas temperaturas seguem marcando presença em Curitiba nesta quarta-feira (30). O último dia deste mês de junho é, assim como estava na terça-feira (29), de frio intenso em todo o Paraná, sem previsão de chuva. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba registrava, por volta das 7h a temperatura de 0,4ºC, mas com sensação térmica de -2ºC. Com isso, parque e áreas descampadas amanheceram com uma forte geada. O Lago do parques Barigui, um dos mais visitados da cidade, chegou a congelar a superfície por causa do frio.

Em Curitiba, o céu deve permanecer aberto, com a presença do sol. O ar seco e frio da massa polar que atua sobre o Paraná deixa a sensação de uma brisa que parece cortar a pele, mesmo aquele pouco pedacinho de rosto que fica fora dos agasalhos e cachecóis. Essa sensação deve ficar presente durante o dia todo.

Segundo o Simepar, as temperaturas na capital, nesta quarta, devem variar entre 1º C e 12º C. Não se descarta a possibilidade de marcações mais baixas durante a madrugada.

Outras regiões

As praias do Paraná, no extremo Leste do estado, são um dos poucos locais onde não haverá geada nesta quarta-feira. Mas o frio também marca presença por lá com temperaturas mínimas de 5º C pela manhã.

Segundo o Simepar, o céu abre no Litoral, faz sol, mas nada de esquentar muito. Em Guaratuba, por exemplo, a máxima prevista gira em torno dos 15º C.

Já na faixa Norte do estado, vale o destaque para as geadas moderadas desde Campo Mourão até Paranavaí. Em Maringá, o mapa meteorológico aponta temperatura mínima de -1º C. Também há chance de geada por lá.