As gestantes vacinadas com a primeira dose até 27 de outubro devem comparecer a um dos pontos de vacinação de Curitiba (lista abaixo) nesta quarta-feira (17) para receber a segunda dose e concluir o seu calendário de imunização.

Seguindo determinação do Ministério da Saúde e do Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, o intervalo entre a primeira e a segunda dose para as gestantes, público vulnerável para a covid-19, é o menor possível: 21 dias. Nesta quarta, são aguardadas até 1,7 mil gestantes.

As convocadas receberam mensagem pela plataforma Saúde Já (aplicativo ou site). A mensagem é uma forma de lembrete e uma ferramenta para incentivar a vacinação. Mas a apresentação da mensagem no atendimento não é mais obrigatória.

O que levar

Para receber a segunda dose da vacina, a pessoa deve se encaixar nos critérios de convocação, procurar um dos pontos de vacinação, das 8h às 17h, levando um documento de identificação com foto e CPF.

Os pontos de vacinação continuam atendendo os seguintes casos:

– Repescagem de primeira dose para pessoas com 18 anos completos ou mais;

– Repescagem de primeira dose para adolescentes com comorbidades com 12 anos completos ou mais;

– Primeira dose para gestantes e puérperas (mães que tiveram bebê até 45 dias) com 12 anos completos ou mais;

– Segunda dose agendada;

– Repescagem de segunda dose de pessoas anteriormente convocadas;

– Dose de reforço para imunossuprimidos vacinados com a segunda dose até 20/10;

– Repescagem de dose de reforço para idosos anteriormente já convocados (já foram chamadas pessoas com 67 anos ou mais vacinadas com segunda dose até 6 de junho);

– Repescagem de dose de reforço de profissionais de saúde já convocados (vacinados com segunda dose até 14/05).

*** No momento, não está disponível a repescagem contínua de primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. O município já finalizou a convocação de todo esse grupo na última segunda-feira (08), mas aguarda o envio de novas doses específicas para reabrir repescagem para os adolescentes que ainda não compareceram.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Tingui

R. Nicolau Salomão, 671 – Tingui

6 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

7 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

8 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

9 – US Cândido Portinari

Rua Durval Leopolpo Landal, 1529 – Cidade Industrial

10 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

11 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

12 – US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Guaíra

13 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

14 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

15 – US Orleans

Avenida Vereador Toaldo Tulio, 4577 – Orleans

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n



