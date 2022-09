Uma baleia-jubarte com 6,5 metros de comprimento foi encontrada em estado avançado de decomposição em Matinhos, no Litoral do Paraná. A carcaça foi retirada na sexta-feira (09) com uso de uma retroescavadeira. De acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), o animal era um macho juvenil.

LEIA TAMBÉM:

>> Já neva perto de Curitiba! Parque catarinense simula o frio o ano todo

>> Nuvens carregadas ganham força e frio volta para Curitiba neste fim de semana

O trabalho precisou ter a área isolada para a realização na necropsia inicial e outros exames. Após a coleta dos materiais biológicos para análise, a carcaça da baleia foi enterrada, conforme protocolo de atendimento ao encalhe de animais marinhos no Paraná (PRAE), que conta com o IBAMA, IAT e SEDEST, além de prefeituras e da UFPR.

O trabalho foi feito em parceria entre o laboratório da UFPR, prefeitura e o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS).No Paraná, este é o segundo encalhe da espécie confirmado neste ano. “Baleias-jubarte são comumente avistadas na costa brasileira”.