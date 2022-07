A Daju foi indicada na categoria Cama, Mesa e Banho do Prêmio Reclama Aqui 2022. A indicação foi recebida como uma grande conquista, pois mostra que a empresa atendeu todos os requisitos para concorrer ao prêmio. A rede curitibana está concorrendo com outras cinco empresas na mesma categoria: Altenburg, Santista, Zelo, Artex e MMartan.

O Prêmio Reclame AQUI possui regras rígidas para a participação das empresas. O foco principal é a reputação, ou seja, quanto melhor as empresas atendem seus consumidores e solucionam os problemas, mais bem avaliadas pelos consumidores as empresas ficam e evoluem em reputação.

+ Leia mais: Hambúrguer, praia e pet cheiroso; conheça 3 novos parceiros da Confraria em Dobro/ inscrições abertas

A premiação é concedida às empresas que mais respeitam o consumidor, valorizam o atendimento e proporcionam uma experiência positiva, inclusive quando o cliente tem uma reclamação. Por isso, é considerado o prêmio mais importante do atendimento brasileiro.

Para Aline Apolinario, gerente de atendimento da Daju, esta indicação é fruto da dedicação e do cuidado de toda a equipe. “Em cada atendimento ao cliente, ouvimos e acolhemos com empatia. Estamos muito felizes em poder contribuir com a empresa que se preocupa e prioriza a experiência do cliente, desde o momento da compra até o pós-venda”, diz Aline.

Segundo Roger Karsten Lorenz, presidente da Daju, esse reconhecimento aponta que a empresa está no caminho certo. “A missão da Daju é melhorar a vida das pessoas, proporcionando aos nossos clientes a melhor experiência de compra, e a indicação a este prêmio mostra que estamos no caminho certo”, afirma.

+ Veja também: Engorda da praia chega ao Pico de Matinhos e 1ª fase é concluída com 1,8 km de extensão

A escolha das empresas vencedoras em cada categoria será através de uma votação popular, que acontecerá no período de 1º de setembro a 18 de novembro deste ano. A festa de premiação do Prêmio Reclame Aqui, quando serão divulgadas as empresas vencedoras de cada categoria, será realizada no dia 05 de dezembro.