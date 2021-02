Um vídeo gravado por um Guarda Municipal mostra o clima de tensão durante uma fiscalização em um bar no Batel, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (26). A filmagem mostra a revolta do agente de segurança com clientes de um bar que bebiam em plena pandemia de covid-19, na véspera do início das restrições mais severas contra a pandemia. “Vocês estão bebendo aqui enquanto isso tem gente esperando UTI na porta do hospital”, disse o agente na discussão, revelada no telejornal pelo Meio Dia Paraná, da RPC, neste sábado (27).

+Leia mais! Aglomeração, bombas, agressão e prisão marcam véspera das restrições contra covid-19 em Curitiba

“Vocês aí estão querendo o que? Vai falar lá na UTI do hospital, com falta de ar, que você fica aqui bebendo até às 11 horas…todo dia a gente tem que vir aqui pra mandar um monte de gente que tá bebendo embora. É de perder a paciência, amigo. Todo dia isso aqui, cara. Infelizmente aglomeração não tem horário. Pode ser sua primeira vez aqui, mas a gente vê isso todos os dias”, disse o agente na discussão com o cliente.

Em seguida, os cliente saiu e a fiscalização continuou, num trabalho para dispersar cerca de 300 clientes que estavam, no local, que não teve o nome revelado.

Como denunciar aglomerações?

Cidadãos de Curitiba que presenciarem aglomeração de pessoas podem realizar denúncias por meio da central 156 e também pelo site da Central. Além disso, podem ser denunciados comércios que não estejam cumprindo as medidas de segurança contra o coronavírus impostas pela administração municipal. Quem não cumprir tais medidas pode ter o alvará de funcionamento cassado.