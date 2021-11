A cena é semelhante à defesa de um jogador de futebol americano, quando o atleta derruba o oponente em alta velocidade. No entanto, não foi em um estádio lotado, mas sim na Praça Osório, centro de Curitiba, na tarde de quarta-feira (04). Um guarda municipal do Grupo Tático de Motos (GTM) pulou com os braços abertos em direção a um jovem suspeito de ter roubado uma corrente do pescoço de uma pedestre nas proximidades da Praça da Espanha, também em Curitiba.

O vídeo circula nas redes sociais e mostra um rapaz avisando ao amigo a chegada da Guarda Municipal, pois iriam gravar imagens na região. Na sequência, duas motos da GM com a sirene ligada e um agente em uma bicicleta aparecem entrando próximo à uma banquinha que serve salgados e sucos.

Na maior velocidade, o guarda municipal larga a moto e dá um pulo em direção ao suspeito. Com o impacto, o jovem e o agente caem no chão e logo o suspeito é imobilizado. Segundo a GM, o jovem de 23 anos foi preso por equipes do Grupo Tático de Motos (GTM) da Guarda Municipal após ser flagrado arrancando uma corrente do pescoço de uma pedestre, nas proximidades da Praça da Espanha.

O indivíduo tentou fugir e foi abordado na Praça Osório, onde ainda tentou resistir à prisão. Ele estava com o objeto dentro da boca. A vítima, de 52 anos, ficou com marcas vermelhas na região do pescoço e reconheceu seu pertence. O suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil para responder pelo crime.

É jogador mesmo?

A reportagem da Tribuna do Paraná tentou falar com o “guarda goleiro”, mas, por estar de folga nesta quinta-feira (04), a assessoria de comunicação ainda não o liberou para conceder a entrevista até a publicação dessa reportagem.

