Uma associação criminosa responsável por aplicar golpes com a venda de cartas de créditos falsas foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), na manhã desta terça-feira (13), em Curitiba. Ao todo, a PCPR cumpriu três mandados de busca e apreensão visando desarticular a quadrilha. Mais de 50 pessoas foram vítimas do golpe, e a polícia estima que o prejuízo seja superior a R$ 1,5 milhão.

Durante a ação, foram apreendidos documentos, contratos, máquina de cartões, banners e folders. “Essa é a primeira fase em que a polícia busca angariar elementos e documentos a fim de fazer veiculação dos autores”, afirma o delegado da PCPR Tiago Dantas.

Crime

As investigações apontam que mais de 50 pessoas foram vítimas e cada uma delas realizou pagamentos entre R$ 30 e R$ 40 mil, gerando um prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão.

Durante o golpe, os integrantes da associação criminosa se passavam por empresas que realizavam empréstimos, agindo de forma fraudulenta e vendendo cartas de créditos falsas. Os crimes eram feitos dentro de shoppings em Curitiba.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3261-6600 diretamente com a equipe de investigação.

