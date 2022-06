A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação para cumprir três mandados de busca e apreensão com o intuito de identificar, qualificar e interrogar pessoas envolvidas em um golpe de venda de carros. Estima-se que o valor de prejuízo seja mais de R$ 20 milhões.

Nas buscas, realizadas em Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais, foram apreendidos celulares, computadores e documentos. Entre os envolvidos estão agenciadores, gestores e laranjas, os quais faziam transações de valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

De acordo com as investigações, o golpe era iniciado em plataformas de compra e venda. Um veículo era anunciado e quando um interessado entrava em contato, o anunciante informava que o carro havia sido vendido. O estelionatário então dizia ter um contato de um gerente de uma empresa de São Paulo, onde seria possível adquirir o veículo com bonificação de funcionário de até 30% de desconto.

Ao entrar em contato com a suposta empresa, a vítima iniciava as negociações. Na tentativa de maior veracidade ao golpe, os estelionatários emitiam notas fiscais, recibos e contratos com a logomarca da montadora. Entretanto, em caso de “compra”, o veículo não era entregue. O golpe existe desde 2019 e fez vítimas em todo o país.

