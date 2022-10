Golpes e mais golpes na praça. A cada dia surge uma modalidade para que a população fique atenta. A bola da vez agora está em leilões pela internet, que atraem cada vez mais a atenção de estelionatários. Os marginais utilizam sites falsos para ludibriar quem deseja realizar uma compra. Leilão é, sim, uma oportunidade de se fazer dinheiro, mas como não cair em golpes ou não ter prejuízos ao participar neste tipo de evento?

Anderson Pereira da Silva, 39 anos, operador de tratamento, morador de Paranaguá, no litoral do Paraná acabou caindo em um golpe e amargou um alto prejuízo. Ele perdeu R$ 21 mil reais ao “comprar” um veículo Chevrolet Onix automático 2015. A negociação ocorreu em um site falso, que se aproveitou do nome de um leiloeiro de credibilidade no mercado, que conta com mais de 40 anos de atuação, o Claudio Cesar Kuss.

“Encontrei essa página na internet e como era aqui próximo, moro em Paranaguá, fui atrás. Fiz um cadastro e encontrei um carro que estava dentro do meu orçamento. Tentei dar um lance para arrematar um Cruze, mas não dava certo. Aí comecei a conversar com uma moça pelo WhatsApp, e ela orientou para clicar em outra página e novamente fazer o login. Fiz outro cadastro e apareceu outro WhatsApp com o nome Leilão Kuss que seria a forma correta para dar o lance. Estava tudo funcionando”, disse Anderson para a Tribuna.

Criminosos simulam sites de leilão para enganar as vítimas. Foto: AEN/divulgação.

Na sequência, a vítima dos estelionatários percebeu que perdeu o Cruze para outra pessoa que deu um lance maior, mas achou interessante um Ônix automático preto 2015. Lance estava em R$ 12 mil. “Dei R$15 mil e, no outro dia, o leilão seria encerrado às 10h. Ali às 10h05 minutos, veio a mensagem falando que eu tinha sido o contemplado. Eles deram orientações que eu precisava pagar naquele dia até às 16h. No meu e-mail chegou uma nota fiscal com o nome da empresa. Teria que pagar mais algumas taxas, achei estranho, mas tudo bem. Fechou um pouco mais de R$ 21 mil, relatou Anderson.

Segundo ele, a “empresa” não respondia mais e aí ele percebeu que tinha caído num golpe. “Fiz boletim de ocorrência, mas não deram muita bola”, explicou Anderson, que está sem carro e ainda levou uma baita bronca da esposa.

“Um inferno para a gente”

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou Claudio Cesar Kuss Leiloeiro Oficial. Com mais de 40 anos no mercado e com ótimas referências. Segundo ele, esse tipo de golpe está causando transtorno para os envolvidos. Fernando Kuss, filho de Claudio Cesar, informou que a ação criminosa está ocorrendo faz três meses, e pouco coisa foi solucionada.

“Isso está um inferno para a gente. Já fizemos inúmeros boletins de ocorrência, mas não está se fazendo nada. Recebemos em média 15 ligações por dia perguntando do caso ou já se dizendo vítima. Reforçamos nos últimos dias no site ao fazer um fazer um alerta que não utilizamos redes sociais para negociar venda ou forma de pagamento. Não emitimos boletos, os pagamentos são sempre realizados na conta do leiloeiro oficial Claudio Cesar Kuss, não pode aparecer outro nome e empresa. As vendas são feitas única e exclusivamente em leilão presencial ou online pelo site www.claudiokussleiloes.com.br. Se o link terminar apenas com “.com”, é falso “, avisou Fernando.

Na Polícia Civil, foi instaurado procedimento pela Delegacia de Paranaguá no caso do Anderson para oitiva da vítima e juntada dos documentos necessários. A princípio não constam outros registros referentes ao mesmo fato em Paranaguá.

Fuja dos golpes de falsos leilões!

Com o auxílio do Fernando Kuss e de Helcio Kronberg, outra referência em leilões, fizemos uma seleção com dicas para que você não caia em golpes de leilão. Confira!

Não compre na internet sem saber da existência do bem. Vá até o barracão do leiloeiro, veja se o leiloeiro tem um escritório e se a operação existe realmente.

Não faça depósitos em contas de terceiros ou empresas. Somente PIX para o leiloeiro.

Fique atento quando a conta for em bancos digitais

Fuja de anúncios em redes sociais. Os criminosos utilizam da busca para encontrar a vítima

Desconfie de preços baixos e veja o valor da FIPE no caso de veículos.

Não compre pelo WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens

Procure o histórico do leiloeiro e veja se aquele site realmente é do leiloeiro. O melhor jeito é procurar na Junta Comercial o contato do leiloeiro.

Está na dúvida, não compre ou procure todas as informações antes de realizar a transferência.

Caiu num golpe de falso leilão? Vá para a polícia!

1 – Registre ocorrência na página da Polícia Civil por estelionato

2 – Veja os procedimentos recomendados pela Polícia Civil para bloquear ou reaver os valores pagos em pagamentos via PIX, transferências ou boletos.