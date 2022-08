Atenção, o pacote de figurinha da Copa do Mundo custa R$ 4. Se alguém estiver cobrando um preço acima, denuncie! Esse é o alerta da diretora do Procon-PR, Claudia Silvano.

LEIA TAMBÉM:

>> Álbum da Copa do Mundo de 2022 tem mesmo figurinhas sendo vendidas por até R$ 9 mil?

>> Como achar a figurinha do Neymar do álbum da Copa do Mundo de 2022?

>> Figurinhas da Copa do Mundo devem render milhões pra distribuidora de Curitiba

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Silvano relata que estabelecimentos estão cobrando até R$ 6 pelo pacote. “O preço está no pacote das figurinhas, R$ 4. Alguns comerciantes têm vendido a R$ 5,20 e até R$ 6 e isso não pode, porque o preço que vale é o que está expresso no envelope. Parece que o consumidor não tem paz nem nos momentos de diversão”, avisou a diretora.

Ela ainda reforça que o consumidor que for lesado deve procurar o Procon-PR para registrar a reclamação.

Sucesso de vendas

Representante exclusiva da Editora Panini em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, a Smolka Distribuidora planeja faturar R$ 60 milhões com a venda de figurinhas da Copa do Mundo Catar-2022.

VIU ESSA? Cuteleiro de Curitiba é fenômeno na internet com jeito “simprão” e facas indestrutíveis

Além dos 200 pontos de venda de rua que incluem bancas, mercados, armarinhos e outros pequenos varejos, a distribuidora inaugurou seis espaços estratégicos de venda e troca de figurinhas em Curitiba, nos shoppings Barigui, Jockey Plaza, Palladium e Ventura, bem como na Mercadoteca e no Restaurante Madalosso, em Santa Felicidade. A maior loja é a do Shopping Ventura, no bairro Portão, com 110 metros quadrados.