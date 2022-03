A Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefa) emitiu nesta quarta-feira (2) um alerta contra possíveis golpes envolvendo o nome do programa Nota Paraná. Segundo o alerta, alguns consumidores teriam recebido mensagens de texto em aplicativos de mensagens sobre supostas premiações a serem recebidas como parte do Nota Paraná. Esses prêmios seriam valores em dinheiro e eletrodomésticos. De acordo com a Sefa, as mensagens não são verdadeiras.

De acordo com a secretaria, os sorteios para pessoas físicas premiam os consumidores com cifras entre R$ 10 e R$1 milhão. Já dentro do Paraná Pay, são sorteados vouchers de R$ 100 que podem ser usados em estabelecimentos de turismo e na compra de gás de cozinha e combustíveis. Não há premiações em produtos, como eletrodomésticos, alerta a Sefa.

A secretaria alerta que a forma mais segura de verificar se há bilhetes premiados nos sorteios do programa é por meio do site oficial do Nota Paraná. Nenhuma mensagem de texto é enviada aos consumidores premiados, alertou a Sefa. Nos casos de prêmios maiores de R$ 20 mil o contato é feito por meio de ligação telefônica no número cadastrado no Nota Paraná. Mais informações estão disponíveis nos meios oficiais de contato do programa, pelos telefones 3200-5004, para Curitiba e região metropolitana, 0800-6440934, para as demais localidades, e (44)99122-1756, para atendimento pelo WhatsApp.