Tá rolando no zap!

Mensagens em grupos de conversa de WhatsApp apontam para que uma quadrilha estaria invadindo condomínios usando coleta de sangue para laboratórios como motivo para que tenham acesso aos apartamentos. Fake ou golpe? A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que não tem casos registrados em Curitiba ou na Região Metropolitana, mas o alerta é útil.

A mensagem que circula é que “ Hoje tentaram entrar aqui no prédio fingindo ser de laboratório e que vinham tirar sangue de uma moradora. Disseram até o nome dela. Eram 2 carros com pessoas vestidas de branco e tinham até um cooler, que armazenam exame de sangue. A sorte que o porteiro já tinha recebido aviso da administradora que tem uma gangue agindo nos prédios e fingindo ser de laboratório. Avisem aos seus condomínios”.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba é escolhida para pesquisa sobre covid-19 entre moradores

>> Sorvete Americano: Simples, saboroso e nostálgico. Veja onze pontos de venda na região de Curitiba!

Aliás, além das autoridades policiais, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMC), alerta para se verificar a identificação dos laboratórios. A capital paranaense foi uma das 21 cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde para participar de um estudo nacional sobre a Covid-19. Sendo assim, falsos agentes utilizando jalecos brancos podem querem aplicar crimes. “ A secretaria alerta que os pesquisadores trabalharão sempre em duplas, uniformizados com uma camiseta com a marca da PrevCov, jaleco branco e crachá de identificação do Laboratório LCA.

Em caso de dúvida, as pessoas podem confirmar a participação na pesquisa diretamente com o Ministério da Saúde pelo telefone 136, opção 5 – a confirmação será feita pelo endereço residencial, e não pelo nome do morador”, diz o alerta.

Web Stories