Em outubro de 2021, após a assinatura de uma parceria inédita entre a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e o Google, a gigante de tecnologia passou a disponibilizar nas suas plataformas todos os itinerários e horários das 201 linhas metropolitanas da autarquia estadual, nos 19 municípios atendidos na RMC.

A iniciativa permitiu ao usuário, em uma rápida pesquisa, identificar qual linha e horário poderia ser utilizado para chegar ao destino desejado.

Agora, na segunda etapa da parceria, o Google vai permitir o acompanhamento dos veículos em operação por meio da sincronização dos sistemas da empresa com o GPS dos veículos – sistema viabilizado pela Metrocard, associação das empresas operadoras do sistema.

Assim, ao chegar nos pontos de embarque e desembarque, em uma rápida pesquisa o usuário poderá saber se o ônibus desejado está atrasado, adiantado ou no horário, e qual a previsão até sua chegada.

Para o presidente da Comec, Gilson Santos, este é mais um importante avanço no sentido de trazer mais conforto ao usuário do transporte coletivo. “A plataforma informa em tempo real a localização do veículo e o tempo até sua chegada, possibilitando ao usuário menos tempo de espera nos locais de embarque e até mesmo a utilização de uma outra linha que passe pelo local”, destacou.

Passo a passo

Ao selecionar um destino dentro do Google Maps, por exemplo, o aplicativo irá sugerir diversos trajetos com base nas linhas de ônibus disponíveis. Ao selecionar a linha desejada, informações como trajeto da linha e horário previsto de chegada serão disponibilizados automaticamente, bastando clicar na barra colorida indicada e nas paradas para obter a informação de tempo de espera.

O aplicativo informa ainda se a linha está atrasada, adiantada e até se o trânsito está mais movimentado do que o habitual.

Site da Comec

O site da Comec também reúne informações atualizadas sobre linhas, horários e tarifas do transporte metropolitano. Para acessar clique aqui.

