O governador do Paraná Ratinho Junior teve sua conta no Twitter invadida na noite do último sábado (26). Os hackers apagaram todas as suas postagens, trocaram sua imagem pela de um macaco e inseriram um texto em inglês que cita NFT’s e moedas virtuais. Em outra rede social, o Instagram, o governador postou um story que diz: “Pessoal, fui hackeado no Twitter, desconsiderem qualquer postagem”.



