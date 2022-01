O governador Carlos Massa Ratinho Junior testou positivo para Covid-19 nesta sexta-feira (7). Ele está bem, sem sintomas e permanecerá em isolamento em Curitiba pelos próximos dias.

Segundo o governo estadual, ele participaria, nesta semana, da inauguração da indústria de proteína animal da CooperAliança, um investimento de R$ 83 milhões que recebeu apoio do Estado, e de um centro de eventos da cooperativa Agrária, no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, mas a sua presença foi cancelada por conta do diagnóstico.

Web Stories