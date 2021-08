Uma parceria firmada entre o Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel) resultará na inserção de 162 novos profissionais qualificados para trabalharem no segmento gastronômico.

A parceria foi assinada nesta segunda-feira (23) entre o secretário Ney Leprevost e o diretor executivo da Abrasel-PR, Luciano Bartolomeu. Estão sendo oferecidos os cursos de cozinha a la carte, cozinha de buffet, atendimento em salão e caixa. Os alunos recebem bolsa integral da Abrasel, que conta com recursos financeiros da Fomento Paraná e do BRDE.

Os cursos são oferecidos a jovens de 18 a 29 anos de Curitiba e Região Metropolitana. Os selecionados têm direito a uniforme, material didático e a vale-transporte, sendo que no final do curso serão encaminhados automaticamente aos restaurantes cadastrados para contratação com carteira assinada, com salário inicial de R$ 1.400,00. “Cursos profissionalizantes são oportunidades que os trabalhadores têm para se capacitar e aumentarem as chances de conseguir um emprego melhor”, afirmou o secretário Ney Leprevost.

“Essa parceria é muito importante para o nosso segmento, uma vez que não existem cursos gratuitos de qualidade no setor, ao mesmo tempo em que os estabelecimentos têm muitas vagas que precisam ser preenchidas”, afirma Luciano Bartolomeu, da Abrasel.

O processo seletivo para o curso tem quatro fases: avaliação de ficha de inscrição, redação, entrevista telefônica e presencial com teste de personalidade. As inscrições podem ser feitas por >>> este link <<<.