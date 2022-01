Um trabalho desafiador, feito nas alturas, deixou Curitiba ainda mais bonita. Para quem passa nas imediações da movimentada Rua Martim Afonso, no bairro Bigorrilho, é impossível não perceber a imponência de um edifício grafitado com quase 42 metros de altura. A arte realizada por dois artistas pode ser inscrita no Guiness World Records, o livro dos recordes.

+Leia mais! Forno no máximo! Calorão pega forte em Curitiba. E a chuva?

O incansável trabalho foi realizado pela dupla Renê Muniz e Thiago Pessoa em um edifício da Incorporadora GT Building. A obra teve início em novembro do ano passado e durou 42 dias com o uso de 500 litros de tinta.

Segundo Thiago Pessoa, um dos grandes desafios para realizar o trabalho foi a questão climática na capital, que se altera constantemente. “Maior desafio foi o tempo de Curitiba, pois tinha dias que chovia muito. Quando está sol a parede esquenta muito. Chegamos à exaustão”, disse Thiago, em entrevista à RPC.

Livro dos Recordes

Com 41 metros de altura e 68 metros de largura, o painel vai ser inscrito no livro dos recordes. No Brasil, outras obras são gigantes como por exemplo um painel de 77 metros de altura do renomado artista Eduardo Kobra. No entanto, o grafite curitibano pode entrar na modalidade lateral de prédio. “Temos boas chances, mas se não der, já vai ser um dos maiores do Brasil”, comentou Thiago que contratou dois ajudantes para o trabalho.

O grafite fica localizado na Rua Martim Afonso, esquina com a Gastão Câmara. O painel irá integrar a paisagem do Casa Milano, que segue em construção.

Web Stories